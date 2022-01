Alcalde Tete solicitó intervención del Hospital San Cristóbal de Ciénaga

A raíz de la crisis financiera por la que está atravesando el Hospital San Cristóbal de Ciénaga, la cual ha sido denunciada por líderes comunales de este municipio, el alcalde Luis Tete Samper solicitó a la Supersalud su intervención.

Afirmó el Alcalde que el "Hospital de Ciénaga no está funcionando ni si quisiera en un 10%, tiene camas UCI y no están habilitadas; los médicos están renunciando, no tenemos ni para comprar una gaza".

"Le pido al Ministerio y a la Superintendencia de Salud que vengan a intervenir, que nos den la mano para que este Hospital vuelva a funcionar porque se ha convertido en un centro asistencial en el que no se pueden prestar ni si quiera primeros auxilios", dijo el alcalde Tete.

