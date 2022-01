Youtuber canadiense denuncia intento de robo en zona turística Santa Marta

Alina Mcleod, una turista canadiense que recorre el mundo y cuenta en su canal las aventuras de cada viaje, relató, en esta oportunidad, una historia de nerviosismo y preocupación. Lo que se tornaba como un paseo por el sendero peatonal Ziruma, ubicado en el punto medio entre El Rodadero y el Centro de Santa Marta, terminó en un intento de hurto.

La extranjera relató a través de un video en youtube que fue intimidada por un joven que le apuntó con un arma de fuego. "Santa Marta es un destino popular para los turistas, pero al igual que cualquiera de las principales ciudades del país, hay ciertas precauciones que deben tomar y espero que mi historia le sea útil antes de considerar venir aquí", cuenta Mcleod.

Le puede interesar:

Denuncian el "tour del horror" contra vendedores informales en Santa Marta

Según la youtuber, subió hasta la parte alta del sendero y estando allí escuchó a alguien detrás y se volteó, "vi a este muchacho joven, no sé de qué edad, pude sentir las malas vibras. No sé qué me dijo", agregó.

Alina Mcleod, indica que corrió hacia el sujeto, luego se marchó del sitio ante la mira de personas que llegaban a realizar ejercicios en la zona, tomó un bus y se marchó nerviosa.

Le puede interesar:

Denuncia: policías habrían agredido a un hombre en Pescaíto

"Cuando me subí al bus el hombre sacó un arma y me apuntó. Yo, literalmente, salté al bus, él me apuntó y pensé que iba a dispararle al vehículo", contó la extranjera, quien desde hace 3 semanas recorre el país.

Aunque los hechos sucedieron en la tarde del 31 de diciembre, las autoridades no han emitido un pronunciamiento. Deportistas que frecuentan el sendero solicitan más presencia de la Policía.