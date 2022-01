Director de la BPP niega relación con miembros del Partido Liberal

Desde el nombramiento de Ángel Ovidio González como director de la Biblioteca Pública Piloto, el pasado 17 de diciembre del 2021, han sido múltiples las instituciones que han cuestionado esta designación del alcalde de Medellín por presuntamente no ser idóneo para el cargo.

Y es que, según la hoja de vida del nuevo director, González es administrador de empresas y especialista en Logística. Se ha desempeñado como secretario de Hacienda y de Gobierno del municipio de Sopetrán, y ha trabajado en diferentes compañías del sector privado.

Esta trayectoria no concuerda con lo establecido por la LEY 1379 DE 2010, que establece que quienes sean empleados públicos al servicio de las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas deberán cumplir con las competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos. Específicamente, “quien dirija y administre la biblioteca pública deberá acreditar el título profesional, técnico o tecnológico de formación en bibliotecología o acreditar experiencia o capacitación en el área que permita el desempeño de las funciones relativas a la biblioteca”.

La saliente directora, Shirley Milena Zuluaga, había asumido su cargo desde el 2016 hasta el 2021. Como parte de su trayectoria profesional, fue subsecretaria de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de Medellín; directora de la Red de Escuelas de Música de Medellín; subdirectora de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural del Instituto Departamental de Cultura y Patrimonio de Antioquia; y, presidenta del Consejo Municipal de Cultura.

Lo anterior ha hecho que concejales, la academia e incluso miembros del mismo gabinete de Quintero califiquen esta designación como una cuota política del alcalde de Medellín, quien manifestó que “nombró a una persona que tiene todas las cualidades para el cargo”.

Caracol Radio investigó la relación de Ovidio Gonzáles con funcionarios de la Alcaldía de Medellín y encontró que el nuevo director ha tenido un relacionamiento político con el Partido Liberal, específicamente con uno de sus líderes: el actual Secretario de Hacienda de Medellín y ex congresista Óscar Hurtado.

Hurtado acompañó abiertamente la campaña de Yeison Panigua, ex alcalde de Sopetrán por el Partido Liberal en el periodo 2015-2019, quien nombró a Ángel Ovidio González como su secretario de Gobierno. Panigua, además, se ha desempeñado en diferentes cargos en el INDER Medellín desde el inicio de la administración de Quintero.

Ante estos relacionamientos con el Partido Liberal, y como lo han referenciado diferentes medios de comunicación, Caracol Radio habló con Ángel Ovidio González, quien negó su relación con el partido y se definió como independiente.

“Al señor Óscar Hurtado lo conozco como secretario de Hacienda de Medellín, y al señor Julián Bedoya solo lo conozco por su nombre. No tengo conocimiento de la afiliación política de ninguna de ellos, pues me he caracterizado por ser y actuar de manera independiente y con criterio propio”, dijo el nuevo director de la BPP.

Caracol Radio contactó a Óscar Hurtado, pero no dio respuesta sobre su relación con Ovidio González.

Respecto a su idoneidad en el cargo y su recorrido en el sector cultural, González respondió:

“En mi gestión pública como Secretario de Hacienda y de Gobierno en el municipio de Sopetrán desde el año 2016 tuve la oportunidad de gestionar y trabajar de la mano de todos los proyectos de deporte, cultura y recreación, la casa de la Cultura Humberto Jiménez y la biblioteca pública Carlos Mazo. Desde mi gestión administrativa se potenciaron los proyectos y programas que beneficiaron a las comunidades urbana y rural”.

Esta no es la primera vez que se ha hablado de cuotas burocráticas en la Alcaldía de Medellín. Sobre el secretario Óscar Hurtado, como lo referenció el portal Vorágine: “Dos de los hermanos Hurtado Pérez son dueños de Seguros Hurtado Pérez, y han sido beneficiados con el corretaje de millonarios contratos en el Municipio de Medellín. Ellos son León Jaime y Cecilia Hurtado Pérez. (...) contratos que suscribieron con el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y Metroparques en 2020 y que suman casi $45.000 millones”.