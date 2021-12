Dos meses sin muertes por covid-19 en Sincelejo

A fecha del 20 de diciembre, solo hay un paciente en UCI y no está vacunado.

Hace dos meses no hay muertes por covid-19 en Sincelejo, según el registro que lleva la Secretaría de Salud local.

Lea también: Abren convocatoria gratuita para formación en cursos digitales en Sucre

A la cárcel presuntos asesinos del comerciante Zuluaga

La cifra, según Dordy Bejarano Martínez, director de Promoción y Prevención de esa entidad, es atribuible a los avances en la vacunación.

Sincelejo ha alcanzado el 88 % en aplicación de primeras dosis y 54 % en esquemas completos, indicadores con los que espera llegar pronto a la inmunidad de rebaño. Van 404.452 dosis aplicadas.

Hasta este 20 de diciembre, en la capital sucreña solo hay una persona internada en cuidados intensivos por covid-19.

Es un hombre de 52 años con hipertensión y diabetes que no se ha vacunado, una situación que, en palabras de Bejarano, es “lastimosa”.

“Esta persona es para que ya tuviera su esquema completo con dosis de refuerzo”, expresó enfáticamente el funcionario.

Bejarano recordó que el virus está en circulación y que las variantes siguen afectando la salud, por lo que recomendó vacunarse.

"Es triste que, un año después del inicio de la vacunación, teniendo las vacunas al alcance de la mano, no se haya vacunado y que no se entienda que este plan de vacunación es lo que nos está ayudando a salvar vidas, a que las personas no se enfermen, a que no lleguen a una unidad de cuidados intensivos", señaló.

En Sincelejo van 952 fallecidos por la pandemia y 37.392 casos positivos, de los cuales 36.414 están recuperados. Hay 26 casos activos y tres nuevos.