Boyacá supera las ventas de vivienda en noviembre de 2021

De acuerdo al sistema de información “Coordenada urbana” el mes de noviembre fue el mejor en ventas para el departamento de Boyacá, con un total de 282 viviendas vendidas, lo que representa un crecimiento del 54% promedio histórico en este mes, respecto a los índices registrados en los últimos cinco años, para esta época del año.

La dinámica presenta un buen comportamiento en viviendas de interés social con un precio inferior a los 122 millones de pesos con un total de 195 unidades vendidas, que representan un 80,2 % en el mercado, por otro lado, el segmento correspondiente a la vivienda no VIS, estuvo por debajo de su promedio normal con un total de 87 viviendas vendidas, uno de los escenarios que se ha visto más afectados por la incertidumbre económica que se presenta.

“En este panorama se puede ver como en Boyacá comparando las cifras del año 2021 con relación al año 2020, pues es el departamento que más ha representado un mayor porcentaje de crecimiento en ventas y nos referimos específicamente a que en el año 2019 se vendían en promedio de 2000 o 2.100 unidades de vivienda y al corte que se ha hecho al mes de noviembre, tenemos un nivel de ventas en el departamento de 2928 viviendas, lo que representa un porcentaje con relación al 2019 un incremento del 37%, y con relación al 2020 un incremento del 57%.” dijo Ana Elvia Ochoa, Gerente de Camacol para Boyacá y Casanare.

Finalmente, Tunja fue la cuidad con mayor número de ventas registradas, aportando el 51,1% del total de inmuebles comercializados durante el mes de noviembre con 144 unidades (81 VIS y 63 No VIS). Por su parte, Paipa y Duitama aportaron el 30% de las ventas con 85 unidades; en la ciudad de Paipa se reportó la comercialización de 39 viviendas VIS y 10 No VIS, mientras que Duitama registró 27 viviendas VIS y 9 No VIS. Finalmente, Sogamoso aportó el 19% de las ventas con 53 unidades, 48 viviendas VIS y 5 No VIS.