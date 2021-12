Colombia inició con pie derecho en el Suramericano de Surfing Infantil

El inicio de esta tercera versión del Suramericano de Surfing Infantil, no pudo ser mejor, desde muy temprano los surfistas de los siete países participantes, comenzaron a aprovechar las grandes olas que brinda el espacio natural de las playas Las Velas, en el sector El Laguito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E615Ri9y91sA9Tj8fOFUxH

Los jóvenes surfistas se lucieron sobre las tablas, con sus diferentes movimientos y de esta manera captaron la atención y los aplausos de las personas que se acercaron al evento; además, los diferentes competidores con sus presentaciones, mostraron el gran nivel que tiene este torneo internacional.

Sin duda alguna Colombia se muestra muy fuerte para repetir título, así lo demostró en este primer día de competencia, donde los surfistas locales se tomaron su tiempo para agarrar la mejor ola y así lograr sumar buenos puntos que los ubicarán en lo más alto de la tabla de posición y lograr su paso a segunda ronda, como fue el caso de Khalil Piñeres quien logró clasificar en la categoría sub 12 y sub 14, igualmente el campeón Romeo Chávez, que logró clasificar en la categoría sub 16 y sub 14, de la misma manera lo hizo Óscar Hernández, en la categoría sub 12 y Francesca Arévalo, en la categoría sub 12 y sub 14.

“Me fue súper bien en este primer día, cogí buenas olas, tuve buenos heat, sigo trabajando y mejorando cada día, para poder ganar este Suramericano. Las olas de la mañana estuvieron excelentes y me ayudaron a hacer buen puntaje, el nivel está excelente y hay buenos surfistas, la organización ha sido buena, porque han llegado mucho más deportistas en esta versión” indicó Romeo Chávez, Surfista de Colombia.

Sin duda alguna la Federación Colombiana de Surf sigue apostándole a las playas de Cartagena como la gran sede del país, por eso con el aval de la Confederación Sudamericana de Surf, el apoyo de la Gobernación de Bolívar, Iderbol, el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico, 60 surfistas de siete países como Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Chile y Colombia, dijeron sí a este Suramericano.

“Excelente las olas en este primer día, Colombia ya clasificó a sus deportistas para la segunda ronda, lo más importante es que todos los participantes han hablado bien de Cartagena y quieren regresar. Ha sido importante e incondicional el apoyo de la Gobernación, a través del Iderbol, creo que se han puesto la número diez y han hecho que este evento sea todo un éxito” explicó Andrés Porras, Presidente de la Federación Colombiana de Surf.

Dato importante

Las finales de este Suramericano de Surf, se estarán adelantado para este jueves 16 de diciembre, a partir de las 8:00 a.m., debido a condiciones climáticas y las olas que se presentarán, serán las mejores para que los surfistas tengan un mejor desarrollo competitivo, así lo hicieron saber los organizadores del evento.