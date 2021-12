Siete países participarán en campeonato Suramericano de Surfing Infantil

Las playas de Las Velas, vuelven hacer el escenario natural para que a partir de este martes 14 y hasta el sábado 18 de diciembre, se desarrolle la tercera versión del Campeonato Suramericano de Surfing Infantil, que este año contará con la participación de 60 surfistas de siete países.

Durante cinco días, los amantes de este intrépido deporte, podrán darse cita en las playas de Las Velas, sitio perfecto para que los jóvenes surfistas de Panamá, Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina, Perú y Colombia, demuestren sus habilidades sobre la tabla de Surf.

Dentro de la lista de los deportistas de Colombia, se destaca la participación de Romeo Chávez, actual campeón Suramericano, Angelina Decesare y Kahill Gutiérrez de Piñeres, este último de Bolívar, quien también ostenta el título Suramericano en la categoría sub 14.

El evento que cuenta con el aval de la Confederación Sudamericana de Surf, el apoyo de la Gobernación de Bolívar, Iderbol, el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, buscará consagrar a los campeones en las divisiones sub 12, sub 14 y sub 16, en la modalidad de Shortboard.

Este martes 14 de diciembre, a partir de las 7:00 de la mañana se levantará el telón y se comenzarán a desarrollar las primeras mangas eliminatorias.