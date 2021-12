'Jalón de orejas' por pésimo estado de restaurantes escolares

La veeduría realizada por la Cámara de Comercio al funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Santander, mostró las precarias condiciones en las que están los restaurantes escolares.

En todos los municipios se encontró deficiencias en cocinas y donde los niños comen los alimentos. Los espacios no son los adecuados y no cumplen con los estándares para el consumo.

Marcela Pabón, directora de Transparencia por Santander, indicó que las bodegas donde se almacenan los alimentos tampoco cumplen las condiciones, "desde septiembre que los niños volvieron y la comida se prepara en las colegios, se notó la precaria infraestructura a la que hay que invertirle".

En cuanto a los alimentos del PAE, se encontró deficiencias en Floridablanca, huevos en mal estado; situación que fue corregida por el operador.

En los municipios no certificados de Santander, por varios días los niños estuvieron sin PAE porque no llegaban los productos, o no estaban completos los que hacían parte del menú.