Tractocamión causó accidente en puente de la calle 116 en Bogotá

Durante este martes 14 de diciembre, la capital del país ha presentado fuerte flujo vehícular como consecuencia de accidentes y fallas en los servicios de transporte. Precisamente, hacia mediodía se reportó la caída de una baranda que generó trancones en el sector.

Según el reporte de bomberos, la baranda del puente se cayó porque el vehículo superaba la altura permitida en la zona. Y, al intentar pasar, derribó la estructura metálica.

En el reporte, no se generaron graves afectaciones más allá de la movilidad. Es decir, no hubo lesionados por esta caída. Por supuesto, desde la veeduría de la capital se pidió a los bogotanos tomar rutas alternas para no generar más trancones.

Finlamente, tras la llegada de las autoridades, se reestableció la movilidad en parte del lugar.