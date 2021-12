Trabajadoras sexuales de Santa Marta quieren 'conquistar' sus derechos

Un grupo de de mujeres en el ejercicio sexual del Centro Histórico de Santa Marta denuncian que día a día están enfrentadas a la persecución de la Policía y al pago obligado de dinero para que las dejen trabajar.

En diálogo con Caracol Radio aseguraron que son víctimas de abuso y opresión por parte de los hombres, la gran mayoría extranjeros, quienes les exigen sostener intimidad sin protección, exponiéndose a diferentes enfermedades de transmisión sexual.

"La verdad no nos dejan trabajar, nos niegan el derecho al trabajo. Yo quiero resocializarme y en muchas oportunidades soy agredida por los policías tanto verbal como físicamente. Nos tienen como antisociales como si fuéramos lo peor. Nosotras también tenemos sentimiento, corazón; nosotras sufrimos más que una mujer normal", dijo María Ángel.

María Ángel sostuvo que permanecen en un "banco de espera" porque las autoridades, al parecer, no les prestan atención a estas denuncias.

"Los policías llegan y si no tienen para la gasolina le quitan a uno lo poco que gana, denunciamos y quedamos ahí", señaló.

Estas trabajadoras sexuales también han realizado un llamado para que frenen el reclutamiento de niñas en zonas vulnerables donde según ellas, está el caldo de cultivo para las redes de trata de personas.

"Aquí se ve de todo. Violaciones, reclutamientos y cosas muy feas. Nadie hacen nada. Nosotros tenemos que valernos nosotros mismas", indicó María Ángel.

Así mismo, Laura López aseguró que las autoridades de Santa Marta no les han socializado sobre programas de prevención de enfermedades y que incluso por falta de preservativos y por escasez económica les ha tocado acceder a vejámenes sexuales de hombres que, sin importar su condición, las violan sin protección.



"No es una vida fácil. No todas las personas vienen con un pensamiento de bien. Nos anotan para recibir preservativos pero todo se queda en palabras. No nos podemos hacer citologías por falta de recursos. No sabemos si el mismo cliente que está con otras compañeras está contagiado de alguna enfermedad. El 1 de diciembre se celebra el Día Internacional del VIH, eso no lo vemos aquí", afirmó Laura López.

Esta joven mujer insiste en que "los hombres no quieren protegerse y cuando están en la habitación son otras personas. Yo solo pido un empujoncito, ayudas, preservativos y programas sociales para nosotras poder resocializarnos".