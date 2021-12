Construyamos un acuerdo de ciudad por el POT: Le pide Galán a la alcaldesa

El Plan de Ordenamiento Territorial se encuentra tomando las últimas bocaradas de oxigeno, ya que el límite para su discusión en plenaria es el próximo miércoles 8 de diciembre y los tiempos parecen que no van a alcanzar.

El POT no ha podido tener un debate serio en el Concejo porque ha habido un impedimento y dos recusaciones -una de ellas contra los 45 cabildantes- lo que ha impedido hasta la fecha que se elabore un acuerdo entorno al tan criticado proyecto de la Alcaldesa Claudia López, quien podría firmarlo por decreto o definitivamente radicarlo el próximo año.

Le puede interesar:

Con base en lo anterior, el expresidente del Concejo y hoy cabildante por el partido Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, fue el vocero de 15 concejales que le pidieron a la alcaldesa López mediante una carta, "construir un acuerdo de ciudad".

"Un grupo de 15 concejales le enviamos a la alcaldesa Claudia López una carta donde le manifestamos que a la luz de lo que ha ocurrido con el tramite el POT, aquí en el concejo, que por impedimentos, no ha podido debatirse de fondo, pensemos en un acuerdo político; que no lo saquemos 'pupitreado' antes del 8 de diciembre y que no saque por decreto el proyecto original, que tiene graves problemas", dijo Carlos Fernando Galán en un video que subió a su cuenta de Twitter.

"Construyamos un acuerdo de ciudad, y que se radique nuevamente el año entrante, recojamos las inquietudes ciudadanas y del Concejo, y de esa forma construyamos un POT que sea una construcción colectiva de visión de ciudad. Estamos listos para trabajar en eso y que sea lo mejor para que tengamos el mejor POT de Bogotá[", agregó el concejal sobre contar con la participación colectiva para definir el proyecto que hoy lleva por nombre Bogotá Reverdece 2022-2035.

Del mismo modo, en la carta que adjuntó Carlos Galán a su tweet, los concejales le piden a la alcaldesa no expedir el POT por decreto.

"La ciudadanía exige y merece una discusión amplia y responsable. Aunque el proyecto presentado por la administración es una buena primera propuesta, tiene problemas de fondo, de forma y errores que, si se expide por decreto y sin mayor discusión, no podrán ser corregidos", se lee en la carta que contiene la firma de los 15 cabildantes.

Según lo propuesto por la administración, el proyecto cuenta con cuatro pilares, como son: movilidad sostenible, que pretende ser un sistema basado en líneas ferras para disminuir la producción de dióxido de carbono. Reverdece, dándole principal importancia y reconocimiento a la estructura ecológica, siendo uno de los más criticados. Cuidado, institucionalizando una ciudad con enfoque diferencial y de género. Finalmente, reactivación, que busca generar las condiciones para la creación de empleo y el aumento de los ingresos.