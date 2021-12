Madre exige a medicina legal la identificación de restos hallados en fosa

El calvario de Marta Soto empezó el 27 de octubre del año pasado. Ese día su hijo le pidió la bendición y salió de la casa con una vecina a las 9:00 a.m. pero nunca regresó. En medio de la incertidumbre ella le preguntó a la mujer ¿Por qué regresó sola? y me dijo -no sé más nada- y yo le dije que la iba a denunciar y ella me respondió -si usted me denuncia, aténgase a las consecuencias-”

Con la advertencia de su vecina, Martha tuvo un mal presentimiento. Dice que en varias oportunidades su hijo de 31 años se opuso a integrar las filas de algunos grupos armados. Recordó un caso particular “mamá, me están invitando para eso. Él dijo -no porque yo tengo una hija y un niño, entonces si me toca matar a mi mamá y a mis hijos no sería capaz. Otra cosa: eso dura un mes para ir a la cárcel o un mes para caer al cementerio”.

Reveló que varias personas del barrio le dieron pistas del paradero de su hijo, pero fue a través de una red social donde vio una publicación sobre el hallazgo de una fosa en zona rural de Tarazá. En una macabra fotografía que fue publicada identificó algunos rasgos físicos que coinciden con los de su hijo “y ahí mismo le reconocí los pies y todo. El que sacaron ahora está en el mismo punto y en la misma tierra donde está el hijo mío. Ese es el hijo mío. Al menos voy a tener a dónde ir a ver a mi hijo, a llevarle unas florecitas, a rezarle. Me mataron a mi hijo. Mataron a mi compañerito. (Llanto).

Martha llora sin consuelo, dice que le arrebataron al hijo que de día y de noche trabajaba con ella para el sustento diario “era mi compañero, con el que yo trabajaba en los colegios. Yo vendía mangos, micheladas en los parques, vendía chuzos, chorizos con mi niño. Aguantamos sol y agua”.

Martha ahora no solo carga con el peso de la tristeza y el desconsuelo, también fue desplazada de su casa. Allá dejó lo que con tanto esfuerzo construyó “por eso me vine, tenía que desocupar la casa”.

Los restos humanos hallados recientemente en la fosa de una finca conocida como la Copa se encuentran bajo el poder de medicina legal en Montería. Ella pide que le entreguen con urgencia la prueba de ADN para acabar con esa incertidumbre, que con el pasar de los días es más dolorosa “entonces quiero que me la entreguen para llevar los restos a una sepultura”.

Otra madre, que sufre en la zona, cree que los restos pueden corresponder a su hijo. Por eso crece con intensidad la petición a las autoridades para que se conozca la identidad plena de la víctima “que se pongan la mano en el corazón y que me digan qué es mi hijo”

Martha abrazó con dolor la fotografía de su hijo y pidió justicia.

A este doloroso caso conocido por Caracol Radio se suman las historias de otras 15 madres que no se cansan de buscar a sus hijos en Antioquia. Algunos fueron víctimas de reclutamiento en el Bajo Cauca y en otros casos se investiga si fueron víctimas de trata de personas.