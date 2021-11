Concesión no construirá carretera en Turbaco, pero cobrará: manifestantes

En una protesta realizada con toma a los peajes de Bayunca, Marahuaco y Parque de las Américas, la “familia No Más Peajes” levantó las talanqueras permitiendo que los vehículos pasarán sin pagar el peaje.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En medio de la caravana “El Capitán No Más Peajes”, denunció -dice- que la concesión ni siquiera construyó los puentes peatonales que debía hacerlo porque era una obligación que estableció el contrato.

Tres exconcejales de Villanueva- Bolívar sancionados por la procuraduría

"Nuestra lucha no es sin fundamento, tenemos razones suficientes para estar realizando esta protesta, por ejemplo, el tramo de la Ruta del Sol II, no construirá ninguna carretera en Turbaco, entonces, ¿Por qué el peaje tienen que pagarlo los turbaqueros? Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero con respeto, con garantías y en Turbaco", dijo el Capitán No Más Peajes.

Expresaron los miembros del comité que con fecha límite del 15 de diciembre debe darse una reunión, donde quedará definido por parte de todos los intervinientes en el tema, la forma cómo operará la concesión sin cobrar peaje, pues el pueblo no permitirá que sigan cobrando.