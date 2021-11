En Bucaramanga está prohibida la pólvora

Según la Secretaria del Interior Melisa Franco en Bucaramanga sigue prohibido el uso, distribución, fabricación, almacenamiento y comercialización de pólvora o cualquier otro elemento pirotécnico.

Sin embargo, se autorizó de manera excepcional la realización de demostraciones públicas pirotécnicas como espectáculo con fines recreativos, siempre y cuando se cuente con los permisos de la Secretaría del Interior.

Con esta medida se busca preservar la convivencia ciudadana, el respeto por la vida y tener una Navidad en paz y en familia.

También se estableció que los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2021, los horarios de atención de los establecimientos comerciales quedo de la siguiente manera:

Los Bares, tabernas y discotecas trabajarán desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente día.

Las tiendas desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del siguiente día y las fuentes de soda a partir las 6:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del otro día.