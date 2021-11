Denuncian al alcalde de Manizales por posible abandono del cargo

Los concejales de Manizales por el Partido Liberal, Héctor Fabio Delgado y César Díaz, dieron a conocer que, el alcalde de la capital de Caldas, Carlos Mario Marín, pidió un permiso a la corporación del 30 de octubre al 19 de noviembre de 2021 para ausentarse del país y así participar en la cumbre del cambio climático COP26, en Glasgow, Escocia y después, aseguraron los corporados, iba adelantar reuniones con los alcaldes de Madrid y Barcelona.

Argumentaron que, el 20 de noviembre no se reintegró al cargo como mandatario de los manizaleños, y que también tuvieron conocimiento de que el mismo lo vino a ocupar 4 días después.

Héctor Fabio Delgado, expresó en Caracol Radio que: “la queja prácticamente radica para la Procuraduría Provincial de Manizales, porque el señor alcalde solicitó al Concejo de la cuidad un permiso para salir del país hasta el 19 de noviembre, pero el mandatario retorno el día 21 del mismo mes, donde estuvo dos días por fuera del Colombia, que no estaban permitidos, gastando viáticos que son del presupuesto del municipio, pero lo más grave de todo, es que pasó por encima de esa autorización que nosotros como corporación le habíamos dado”, expresó el corporado.

Y agregó: “él regreso al país el día 21 de noviembre, se pasó dos días más de lo que se le había autorizado, por lo que se considera una falta gravísima ya que él no podía haber desautorizado el Concejo. Lo que hemos escuchado es que Carlos Mario, el sábado y domingo estuvo hablando con Dios, no sé en qué parte se encontró con Dios y el día lunes pidió un día de vacaciones, algo que es extraño porque en el mes de septiembre también estuvo de vacaciones por lo que no entendemos esas explicaciones”, puntualizó Delgado.

Por último, estas denuncias serán puestas en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Manizales, para que inicié la investigación por este caso.

