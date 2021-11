Emprendedores tolimenses podrán tener código de barras y registro de marca

La Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué firmaron un convenio con el propósito de entregar a empresarios, asociaciones y organizaciones agroindustriales, alimentos y bebidas del departamento, códigos de barras, registro de marca y registro sanitario Invima.

"Abrimos una convocatoria pública dirigida a los 47 municipios del departamento en alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué con el propósito que las empresas o asociaciones que se encuentren legalmente constituidas ante cualquiera de las tres cámaras de comercio, tanto la de Ibagué como la del sur y de Honda", señaló Erika Ramos, secretaria de desarrollo económico del Tolima.

Es de destacar que, quienes participen en este proceso y sean seleccionados, podrán recibir un diagnóstico, informe técnico en buenas prácticas en manufactura, apoyo en el proceso de estructuración y socialización de planes de distribución para plantas de procesamiento de alimentos, entre otros, todo para que puedan acceder a mercados internacionales.

"Hemos evidenciado que el empresario necesita seguir sofisticando su producto, así que los beneficios que entregaremos son aspectos clave para que ingresen a nuevos mercados, porque un producto sin registro Invima no puede competir, así como un producto sin código de barras no puede ingresar a almacenes de cadena al no tener como hacer trazabilidad a estos, así que esta convocatoria es una apuesta directa a mejorar la competitividad de las empresas del Tolima", Brian Bulla Tovar presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.

En total se entregarán 10 registros de marca, 10 registros sanitarios y 20 paquetes de códigos de barras, un apoyo valioso para que las empresas tolimenses puedan acceder a nuevos mercados.

Finalmente, la inversión de este convenio es de $196.701.400, de los cuales, el gobierno departamental aporta $148.151.400 y la Cámara de Comercio de Ibagué $48.550.000.