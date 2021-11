Misteriosa desaparición de soldado en la frontera

Familiares de un soldado profesional que desapareció misteriosamente hace once días en la frontera le pidieron al Ejército Nacional y a las autoridades judiciales información sobre su ser querido.

Se trata del militar Polidoro Corredor Calderón de quien no se tiene noticias desde hace once días cuando se alistaba a compartir con su familia un asado y salió en la búsqueda de una carne al barrio La Parada, en el municipio de Villa del Rosario y después de ese desplazamiento a ese lugar no hay noticias de su paradero.

Su hermano Isaías Corredor dijo a Caracol Radio que "nos preocupa esta situación, no sabemos en qué condición se encuentra, está desaparecido, secuestrado, no tenemos información, las autoridades tampoco nos dicen nada. Él tiene su familia, sus hijos y todos queremos saber que paso con él".

Y agregó "nosotros también queremos que el Ejército nos diga que pasó con él, es su institución y queremos que nos ayuden, estamos muy tristes, queremos saber noticas de el por favor, entiéndanos", dijo con su voz entrecortada.

Caracol Radio intentó comunicarse con el comandante del Ejército en esta zona del país, general Fabio Caro, pero no respondió más de diez llamados a su teléfono celular.