Un hombre desconoció la advertencia, se metió a un charco y se ahogó

Este miércoles el cuerpo de bomberos del municipio de Jardín atendió el llamado de la comunidad sobre un hombre que necesitaba ayuda de urgencia en el charco de nombre Corazón ubicado en la vereda La Herrera, pero al llegar al lugar lo encontraron sin vida.

Según el relato del comandante encargado de bomberos de esa localidad del Suroeste de Antioquia, Bernardo Álvarez, la víctima identificada como William Echavarría, de 42 años de edad, llegó al charco solo en compañía de un mototaxista con la intención de bañarse en el afluente, pero como este tenía el nivel del agua muy alto por las fuertes lluvias en la parte alta representaba un peligro para el hombre oriundo de Medellín, advertencia que le hizo la persona que lo llevó al balneario, pero hizo caso omiso y se tiró al charco, con tan mala suerte que se ahogó, la policía hizo la inspección al cadáver el sitio.

“El conductor como que le advirtió que el charco era como muy peligroso y él le dijo que, no yo me voy a dar un baño aquí, espérame, y a los 10 o 20 minutos el hombre comenzó a pedir auxilio y ya no lo volvieron a ver y al rato la corriente, como el río estaba crecido lo sacó”.

Lea también:

El socorrista aseguró que ese charco es muy peligroso y la misma comunidad sabe de esto, por ello se recomienda no utilizarlo para bañarse, incluso advirtió que en ese lugar ya se reportan seis personas ahogadas.

“De pronto la inexperiencia de la persona y el charco no es adecuado para el disfrute porque tiene unas especies de ollas en el fondo y es muy peligroso para nadar”, agregó.

El subteniente Álvarez también llamó la atención de la comunidad para que acaten recomendaciones y eviten ingresar a afluentes que no conocen y más en esta temporada de lluvias que generan crecientes súbitas.