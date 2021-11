En La Carolina amenazan con nuevo bloqueo por mal estado de la vía

Cansados de la falta de respuestas por parte del Distrito, la comunidad del barrio La Carolina de la ciudad de Cartagena anunció que realizará un nuevo bloqueo en ambas calzadas de la vía principal, para exigir presencia del secretario de Infraestructura y respuestas sobre una intervención de la misma.

De acuerdo con Rosa Batista, secretaria de la Junta de Acción Comunal, con el pasar de las semanas el tránsito por la vía principal se dificulta más ante la cantidad de huecos y adoquines deteriorados.

"No hemos tenido respuesta de este ente, nosotros exigimos la presencia del secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, a quien le pedimos que vea las condiciones en las que estamos viviendo. Esto está intransitable todos los días vemos accidentes de motociclistas y carros afectados porque los huecos son enormes", sostuvo Batista.

La líder comunal explicó que el punto crítico de la vía está ubicado después del conjunto residencial El Club hasta la calle 4, sector donde la movilidad se redujo a un solo carril con velocidad lenta.

"La verdad la comunidad está que no aguanta más. Ahora viene Navidad y vamos a seguir con este problema. Esperemos que el Distrito no intervenga la vía nuevamente con adoquines, no queremos pañitos de agua tibia, queremos la solución total que sería un arreglo en concreto rígido", manifestó Batista.