Concejo pidió mejor manejo de recursos provenientes del gobierno nacional

El Concejal Fernando Niño, advirtió sobre ciertas inconsistencias en el manejo de los recursos del sistema general de participación saneamiento básico y agua potable en el Distrito de Cartagena.

Según el cabildante el Ministerio de Vivienda en su último informe de monitoreo del manejo de los recursos del sistema general de participación saneamiento básico y agua potable con corte a 30 de junio del año 2021, calificó con 17 puntos de 100 posibles a la ciudad, ubicándola en riesgo alto.

Textualmente la corporación señaló lo siguiente:

1) No hicieron adecuadamente la incorporación de todos los ingresos de la vigencia en el presupuesto, hay más de $5.000 millones en caja (cuenta maestra SGP APSB) que no pueden ejecutarse por no tener asignación en el presupuesto de ingresos e inversión 2021.

2) Pese a que existe ese Superavit, no se pagan los subsidios de aseo de Pacaribe, ni de ACUACAR. Deben vigencias de 2019, 2020 y 2021.

3) Se registra un uso inadecuado de $397.324.257 de los recursos del SGP APSB en actividades que no son financiables con estos recursos.

4)No se ha actualizado la estratificación, pese a que las empresas pagan los aportes para que el Distrito realice la actividad.

5) No se reporta en qué se invierten los recursos de inversión de agua potable, en las plataformas nacionales.

6) En el 2018 se reportó una cobertura de acueducto del 96% y en el 2020 el reporte decreció al 49% en el area urbana; para las zonas rurales pasó de una cobertura de 70% en el 2018 al 12% en el 2020.

7) En el 2018 se reportó una cobertura de alcantarillado del 92% y en el 2020 el reporte decreció al 48% en el área urbana; para las zonas rurales pasó de una cobertura de 31% en el 2018 al 10% en el 2020.

El concejal durante su intervención aseguró que esto puede causar una reducción en la asignación de los recursos para saneamiento básico y agua potable, además una suspensión por 5 años en el giro de los recursos al distrito y la ciudad puede perder la administración de estos recursos, que pasarían al departamento de Bolívar.

“Hago un llamado de atención a la administración distrital para que tengan más cuidado en la información que está cruzando con el Ministerio de Vivienda para el uso de los recursos del sistema general de participación, para que no se continúen cometiendo los mismos errores del año 2020, porque en esta evaluación del primer semestre de 2021 se demuestra que es insatisfactoria y que se está en riesgo alto de perder el uso de estos recursos”, expresó Niño Mendoza.