Sigue la polémica: diputados quedaron plantados en debate sobre Cortissoz

Plantados quedaron en los diputados de la Asamblea del Atlántico, quienes se quedaron esperando la presencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Grupo Aeropuertuario del Caribe, para el debate sobre las obras de modernización de la terminal aérea.

Los diputados calificaron la situación como una falta de respeto, al no presentarse a la sesión a la que fueron invitados los funcionarios, por la diputada Lourdes López, quien lideró la convocatoria.

López, quien viene haciendo seguimiento a las obras del Cortissoz, cuestionó el retraso de las mismas y lo que ha manifestado el concesionario en la lucha jurídica para que le sean retornadas las pérdidas generadas por la pandemia.

De acuerdo con la diputada, actualmente las empresas contratistas están intervenidas y bajo una crisis financiera que pone en vilo la terminación del contrato de remodelación del Cortissoz por más de $600 mil millones de pesos.

“Hoy tenemos a la ANI diciendo yo jurídicamente me voy a defender, pero nosotros no tenemos nada que ver y el concesionario tiene que terminar con el aeropuerto”, dijo la diputada.

En su intervención, también se refirió a la falta de respuestas que ha brindado el Ministerio de Transportes, en cabeza de la barranquillera Ángela María Orozco y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Además, cuestionó que el contrato en su momento, se le haya adjudicado empresas sin experiencia, haciendo referencia a Valorcon, involucrada en el escándalo de Odebrecht.

“Algún favor se estaba pagando y algo estaba pasando ahí. Yo no sé, no estuve en la licitación, pero yo presumo (…) que esto no puede ser”, agregó López.

Finalmente, aunque la diputada sugirió ante la sesión, una acción popular para evitar que el seguimiento al aeropuerto Cortissoz, "quede en el aire"; se concluyó elevar a los senadores de la bancada Caribe, la solicitud para conforman una comisión especial, encargada de hacer seguimiento a las obras del Cortissoz, desde el orden nacional.