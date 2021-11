Denuncian posible carrusel de la contratación en la Secretaría de Vivienda

El diputado de la Asamblea Caldas, Camilo Gaviria, denunció en Caracol Radio, un posible carrusel de la contratación que se estaría presentando en la Secretaría de Vivienda de la Gobernación, por lo que pidió respuestas ante las presuntas irregularidades.

Manifestó que: "lo primero que hemos dicho, es bienvenida las viviendas, bienvenido el Plan de Vivienda, pero con transparencia y que se haga de manera honesta. Lo que hemos encontrado en los últimos meses en la secretaría que lidera Natalia Gutiérrez, es un carrusel de la contratación en el programa de viviendas de Caldas, donde ustedes se acordarán que, el señor Néstor Eugenio Ramírez, ha sido el gobernador a la sombra del departamento, el asesor de Luis Carlos desde su momento de la posesión como él mismo lo anunció", expresó el político caldense.

Agregó que: "¿Y qué hemos hallado?, que este señor ha estado metiendo las narices en los comités, inclusive, donde se quitan contratos, por ejemplo, el del programa de la Reserva de Santa María que fue caducado, además de que aparece en las actas, lo que nos parece muy extraño, y a eso se le agrega lo que pasó hace dos semanas donde a Néstor Eugenio vuelven y le imputan cargos por corrupción de modificación de contratos en el IDU. Recuerden que él es el amigo, la cuota de Emilio Tapia, como en su momento lo denunciaron en la ciudad de Bogotá", afirmó Gaviria.

Y expresó que: "en la resolución 1833 del 20 de abril de 2021, ahí en las actas aparecen Luis Carlos y Néstor Eugenio, caducando el contrato de la reserva antes mencionada, donde son más de 640 apartamentos que venían desde la administración anterior para funcionarios de la Gobernación y periodistas. ¿Qué otra cosa hemos encontrado?, que se hizo una fiducia tipo relación infiel, que quiere decir, a escondidas. Una fiducia donde claramente incumple la ley de contratación, donde ellos dicen que se cobijan de la ley 1537 de 2012, pero eso no es así, porque esa fiducia incumple, según dicha ley en el artículo 3 literal H, la cual habla de que todos los documentos tienen que ser publicados de manera transparente y esto es una fiducia irregular que, ni siquiera se publicó en el SECOP como lo hemos demostrado, evidenciado y puesto en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría. Adicionalmente que incumple la ley 1450 y 1537, por lo que es inaudito, además de que hacen un Comité Evaluador que es un error, ilegítimo y que lo han presionado, porque esta señora, Natalia Gutiérrez, fue y cometió la irregularidad para después devolverse a borrar como las huellas, por lo que no nos han querido entregar la firma de dicho comité, donde primero pone a unas personas a firmar el 1 de septiembre, ese mismo día las vuelven a cambiar y a lo último la que firma, valga la redundancia, es ella, pero nadie lo revisa", aseguró el diputado.

Puntualizó que, la fiducia no cumple con el requisito de experiencia, porque explica el político caldense, piden 300 mil salarios en fiducias similares y donde afirma que se hablan solo de temas pensionales y que, los contratos que ponen como experiencia, no son suficientes porque están vigentes y aún no han finalizado.

Concluyó Camilo Gaviria que, adicionalmente que como no se cumple la experiencia en esa certificación, la Gobernación de Caldas dice tener una fiducia central, la cual no se ha encontrado.

Desde Caracol Radio consultamos sobre las respuestas a esta denuncia y manifestaron desde la Gobernación de Caldas, que la secretaria de Vivienda es quien debe asumir la responsabilidad, pero como la funcionaria está incapacitada por problemas en su salud, esta casa radial continúa a la espera de las mismas.

Le puede interesar: Erwin Arias destaca archivo de la legalización de la eutanasia

Le puede interesar: En el Parque Nacional de Los Nevados capturan a un hombre por ecocidio

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.