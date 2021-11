Regulan venta ambulante para diciembre

Desde ayer, 15 de noviembre, comenzó a regir en Bucaramanga el decreto que regula la venta ambulante durante la temporada decembrina.

Más de 1200 vendedores informales estarán supervisados por las autoridades locales para el funcionamiento en espacios como como el paseo del comercio, algunos parques y en Cabecera.

Dentro de los lineamientos importantes de este documento está que no van a poder trabajar sino hasta las 7 de la noche y estará prohibido el consumo de alcohol en el espacio público.

Además, habrá policía permanente verificando que se cumplan con las medidas de los mobiliarios sin afectar el paso de los peatones.

Manuel de Jesús Rodríguez Angarita, director del departamento de la Defensoría del Espacio Público señaló que todos los vendedores pondrán sacar su puesto de lunes a viernes desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. y los sábados y domingos hasta las 4:00 p. m.

"Para los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre podrán tener sus puestos hasta las 9:00 p. m. Lo que les pedimos es organización, vamos a dejarlos trabajar y por ejemplo deben tener con un mobiliario que no supere el metro de ancho y el 1.80 metros de alto. No se podrá más de una sombrilla, no maniquíes ni mostradores. Tampoco estará permitido el uso de cilindros de gas", agregó.

El sector de vendedores ambulantes del paseo del comercio señaló que respetan las decisiones tomadas en el decreto porque son medidas establecidas desde el año anterior. La medida regirá hasta el 31 de diciembre.