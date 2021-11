Cúcuta conmemoró 5 años del acuerdo de paz

Se llevó a cabo en Cúcuta el foro “Tejiendo un acuerdo para la vida: realidades y retos de los enfoques de género y étnico”, donde se dialogó y reflexionó sobre los retos y avances del acuerdo de paz, al cumplirse 5 años de su implementación.

El objetivo de este encuentro estuvo centrado en reflexionar y hacer un balance sobre el acuerdo de paz, además de ser un espacio que buscó promover reflexiones y expresiones críticas y propositivas frente al enfoque de género y étnico como tema esencial del Acuerdo de Paz.

Así mismo, diferentes actores de la región del Catatumbo junto con expertos de cada tema y representantes de diversos sectores de la sociedad participaron en cuatro conversaciones.

Nigeria Rentería, miembro del equipo negociador del acuerdo de paz en la Habana y ex alta consejera para la mujer manifestó que: “todavía hay un camino largo por recorrer, se ha venido discutiendo de cómo los avances del acuerdo de paz en la implementación han sido todavía muy lentos. No se ha detenido, hay que reconocer que también el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para que siga avanzando el mismo, pero no podemos desfallecer”.

Por su parte, Pastor Alape, miembro plenipotenciario del Acuerdo de Paz, aseguró que “se ha avanzado en que se ha genero un nuevo espíritu ciudadano en cuento a la lucha de garantizar el ejercicio por los derechos, la gente ha perdido el miedo y ha empezado a movilizarse en dirección de fortaleza la democracia, la gente ha mirado que el camino efectivo para resolver todas nuestras conflictividades violentas está en el diálogo”. “Y se ha retrocedido debido a que el estado no hizo presencia institucional en todos los territorios”, manifestó.

En su intervención el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomas Yáñez dijo que “llegó el momento por fortuna en que a partir del acuerdo de paz decidimos en conjunto sentarnos a conversar, sentarnos a entender y ponernos la camiseta del otro, no ha sido fácil, pero la determinación de acompañar a todos nuestros campesinos, sobre todo en la zona rural, de acompañar a la clase más necesitada de la zona urbana seguirá siendo la semilla para el futuro”.

Cabe resaltar que este esfuerzo estuvo organizado con el apoyo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, La Alcaldía de San José de Cúcuta, Partido Comunes, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Simón Bolívar.