Denuncian a comandante de Policía en el Atlántico por presunto abuso sexual

Una patrullera vinculada al cuerpo administrativo de la Policía departamental del Atlántico, interpuso una denuncia penal contra el coronel Fredy Leonardo Patiño, comandante Operativo de la institución, al acusarlo de presunto abuso sexual.

De acuerdo con el relato de la víctima, los hechos se presentaron durante la noche de este viernes 12 de noviembre, cuando ya se encontraba en su vivienda, pero debió regresar a las oficinas, por orden del alto oficial.

"Cuando llego al comando, me dice que no me llamó para unas diapositivas sino para un oficio y cuando me le acerqué, me pidió que me sentara en sus piernas. En ese momento se levanta, cierra la puerta de la oficina con llave y apaga la luz, yo corrí del lado contrario y me quedé estática, en shock por la situación y yo lloraba estando contra la pared", manifestó la patrullera.

La mujer agrega que el coronel estaba "bajo efectos de bebidas embriagantes", dando lugar al presunto abuso.

"Él empezó a tocarme las partes íntimas y me besó por el cuello. Yo lloraba y le decía que no me hiciera eso, que me dejara ir y empezó a tocarse y a masturbarse delante de mí", afirmó.

En su relato, la patrullera asegura que pudo salir, luego de que el alto oficial saliera al baño, momento que ella aprovechó para huir corriendo de la oficina.

La víctima denunció que no es la primera vez que vive una situación similar con el señalado coronel, ya que éste la intimidó el mes de agosto, pero prefirió no denunciar por miedo.

Finalmente la denunciante, quien manifestó que ha tenido el respaldo de la institución, agregó que la situación de las últimas horas, le revivió un hecho similar que vivió en su infancia, por eso decidió denunciar y no permitir más irrespetos en su contra.