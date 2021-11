VIDEO: Jóvenes detenidos denuncian presunta agresión por policías

Dos detenidos que están desde hace varios meses en la estación de Policía en Real de Minas, denunciaron a Caracol Radio la supuesta agresión de la que fueron víctimas por parte de algunos uniformados, al negarse a participar de una requisa.

Según los internos el no acceder a dejarse revisar las partes íntimas despertó la ira de los policías, que los habrían agredido en la cara y varias partes del cuerpo.

"Me golpearon en las costillas porque no me dejé tocar la cola". "Estaban buscando droga, claro yo la tenía guardada porque soy consumidor, pero eso es un abuso, me golpearon toda la cara", se escucha en una grabación suministrada.

¿Qué responde la Policía?

El coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el caso que se dio luego de una requisa, está en investigación.

"La Defensoría del Pueblo recibió la denuncia de la situación y nosotros también desde la oficina de control interno estamos realizando las averiguaciones".

El coronel señaló que hay dos versiones sobre la presunta agresión. Primero que el jóven detenido habría sido golpeado por algunos Policías y también que se agredieron entre compañeros.

Durante la requisa se hayó marihuana, droga sintética y armas blancas.