Quintero arremete contra concejales de Medellín por reunión de corporados

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de su cuenta de twitter arremetió contra un grupo de concejales de Medellín debido a que presuntamente estos estarían reunidos en un restaurante de la ciudad “cuadrando la presidencia del Concejo”.

El mandatario se refiere a la elección de la mesa directiva del Concejo de Medellín, que se votará este miércoles 10 de noviembre

Quintero aseguró que los 8 concejales del Centro Democrático y los concejales Daniel Carvhalo, Daniel Duque y Luis Bernardo Vélez, que los calificó de fajardistas y de pertenecer a la Coalición de la Esperanza, estaban pactando entregar al Uribismo la presidencia del Concejo y que además estarían tomando decisiones sobre temas como la revocatoria e Hidroituango:

“Concejales uribistas y fajardistas celebran acuerdo oscuro para avanzar en revocatoria, ser coalición en el concejo y continuar persecución a nuestra administración. Quieren devolver poder al GEA y garantizar que responsables de Hidroituango no paguen un peso”, afirmó Quintero

Mientras se daban estas declaraciones, el canal local Telemedellín publicó una serie de videos que dicen llegaron al canal por fuentes ciudadanos en las que se ven a los concejales reunidos.

Daniel Quintero también hizo público un video que posteriormente eliminó en el que se ve al concejal de su partido de gobierno Luis Bernardo Vélez, el mandatario afirmó “Luis Bernardo también hace parte del acuerdo de Chuscalito” (refiriéndose al lugar donde se llevó a cabo la reunión) y agregó “les pido perdón por haber creído que era independiente”.

Ante todas estas declaraciones tanto concejales como miembros de la política nacional le respondieron al alcalde Quintero que estaba cometiendo persecuciones y hostigamientos.

“El alcalde Quintero está desesperado, actúa como un loco no solamente trinando sino también hostigando, haciendo seguimientos ilegales a los concejales, presionando con los medios de comunicación de la ciudad y presionando al concejo para que no tome una decisión y no definamos una coalición de oposición que quiere proteger a Medellín esto no es un asunto uribistas y fajardistas como el alcalde lo quiere mostrar, es una alianza entre concejales”, afirmó el concejal Simón Molina quien estuvo presente en la reunión

“No nos sorprende pero sí nos preocupa porque no solo viene de parte de él, sino de muchos de sus secretarios que llegan al punto de ese tipo de espionaje, el concejo debe pronunciarse al respecto”, agregó el concejal Daniel Carvalho.

Caracol Radio conoció que los concejales que asistieron a la reunión preparan un comunicado en respuesta a lo dicho por el alcalde y que estarían pensando en interponer una acción por presunta participación política del alcalde como ya lo hizo ante la Procuraduría el senador Santiago Valencia.