ELN entrega video de supervivencia de soldado secuestrado

En las últimas horas fue difundido por medio de las redes sociales un video de supervivencia que fue entregado por el Ejército de Liberación Nacional, mostrando el estado en que se encuentra uno de los militares que permanecen en cautiverio por esta este grupo armado.



En el video que fue entregado por el frente de guerra nororiental comandante Manuel Pérez Martínez en la zona del Catatumbo en Norte de Santander, el soldado Huver Fabián Chogo Becerra expresa que se encuentra en buen estado de salud y le envía un saludo a su familia para que tengan tranquilidad.



Éste militar que fue secuestrado el pasado 15 de septiembre en el municipio de El Tarra, indica que se le ha dado un buen trato por parte de esta organización guerrillera y que ha recibido buena alimentación durante su cautiverio.



“Pertenezco al batallón número cinco coronel Francisco José De Caldas, me encuentro detenido por el Ejército de Liberación Nacional, el trato por parte del ELN ha sido muy bueno, he tenido buena alimentación y todo lo que he necesitado me lo han dado, hoy en día recuerdo las palabras de mis cursos Muñoz y Castillo que esto hay que vivirlo en experiencia propia, a mi mamá y a mis hermanos les mando un saludo grande para que no se preocupen por mí que estoy bien, también saludos a mi tía”, dijo el militar.

En la zona del Catatumbo permanecen tres militares secuestrados siendo el primero el soldado profesional Jeison Martínez Tapias que fue secuestrado el pasado 3 de noviembre en el municipio de Tibú , el segundo es Huver Fabián Chogo Becerra que fue retenido el 15 de septiembre en el municipio de El Tarra y el tercero es el soldado profesional Dayán Leonardo Ávila Chona quien fue secuestrado el 4 de noviembre en el municipio de Abrego en Norte de Santander.