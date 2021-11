Parálisis en oficina de registro público en Cúcuta

El actual paro que se está desarrollando por parte de uno de los sindicatos de la oficina de instrumentos públicos en todo el país, se ha trasladado a la región de frontera afectando los diferentes procesos que se inscriben en esta entidad.



Esta parálisis se presenta por la apertura de una investigación y sanción al presidente de uno de los cinco sindicatos que están adscritos a esta entidad al no estar presuntamente asistiendo al trabajo, situación que generó un llamado a un grupo de trabajadores para cesar sus actividades.



Jairo Yáñez integrante del Sindicato de Trabajadores de la Fe Pública de la Súper Intendencia de Notariado y Registro SINTRAFE, le dijo a Caracol Radio que el resto de organizaciones no están en esta protesta y que continúan negociando en la mesa nacional las diferentes peticiones.



“El sindicato SINTRANORE declaró un cese actividades o un paro laboral aquí dentro de la oficina, somos varios sindicatos dentro de la superintendencia y estamos negociando pero a raíz de qué este sindicato hizo este llamado pues se paralizó la oficina, nosotros los otros sindicatos seguimos en la mesa de negociación, en Bogotá nuestros líderes y presidentes continúan en este proceso pero las oficinas están paralizadas es por culpa de SINTRANORE. Por ahora no hay atención al público hasta nueva orden y hasta que decían levantar este paro, lógico afectan a todos los usuarios y se retrasan los trabajos pero lo que sí quiero decir es que es una cuestión que venimos negociando hace rato porque hay algunas que Aristía a nivel de usuario usuario, No hay suficiente personal para atención al público”, dijo el funcionario.



Las negociaciones con la superintendencia se han basado en la supuesta tercerización y falta de equipos, sin embargo se ha avanzado en estos procesos con la contratación de personal además de la dotación de nuevos equipos tecnológicos.

Esta situación de parálisis no permite que se inscriban nuevos proyectos o construcciones en Cúcuta, retrasando los diferentes procesos y el desembolso de los dineros por parte de las entidades bancarias.