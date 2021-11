Comunidad advierte aumento en el valor del cilindro de gas en el Catatumbo

La situación de orden público es uno de los factores determinantes para que el precio de la bombona de gas tenga un costro mayor al normal de comercialización, establecido para cada una de las medidas de los cilindros.

El alto riesgo para los proveedores ha llevado a que se registren bajos niveles de reservas en la zona, lo que obliga a la comunidad a tomar acciones arriesgadas y que afectan su salud.

Un vocero de la comunidad le dijo a Caracol Radio que, “Hay gente que se utiliza los Pozos industriales para consumo industriales de Ecopetrol, que tienen alta contaminación por parte de materiales pesados como el hierro, obviamente eso género una afectación, entonces no es solamente de recuento de extracción de petróleo legal, sino también el uso o necesidad que tiene de consumo de gas qué es supremamente alto el costo de cilindro, ya que la gente necesita que se pega, a pesar qué es un peligro y que gracias a Dios y no sea que hacemos darle gracias pero realmente no ha pasado cosas mayores”.

Agregó que, “debido a eso precisamente el alto costo se genera por los robos de cilindros que se realizan por grupos armados, por lo que les da miedo a los proveedores ir a la zona o por desplazamiento, cuáles son esos factores que inciden en esos altos costos que llevan a la gente hacer todo eso; el segundo Pues el estado de las vías es muy precario, y que lastimosamente aumenta precisamente ese costo”.

Grupos armados durante la presente semana robaron 200 cilindros de gas, de un reconocido distribuidor del oriente del país.