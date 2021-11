La ciudad se rajó en materia de salud: Contraloría de Medellín

La Contraloría de Medellín realizó un análisis de las políticas públicas en materia de salud en los últimos años en la ciudad, el primero que según el ente de control se realiza por parte de la institución

Según la contralora de Medellín, Diana Torres, una de las conclusiones más importantes del informe es que en la ciudad no hay un buen manejo de los datos en materia de salud, no están consolidados y difieren según las entidades, lo que ha dificultado la tarea del órgano de control de realizar vigilancia además advierte que se han anunciado en los últimos 10 años políticas públicas que no se han ejecutado ni contado con financiamiento

“Hay algunas políticas públicas, como por ejemplo la política pública integral de cáncer, que solamente existe en el papel. Otras políticas públicas como la de Parkinson, por ejemplo, tampoco se le ha hecho ninguna inversión. Hay políticas públicas que, pese a la gran inversión que tienen, como por ejemplo la política pública de discapacidad, vemos que los indicadores no mejoran, igual que en la política pública de salud mental”, afirmó la contralora quien además agregó que “Medellín se rajó en temas de inversión de políticas”

Según la Contraloría el objetivo de este informe es recopilar información de cómo avanzan la implementación de políticas públicas en materia de salud en la ciudad, para que con base en esto la administración actual y futura pueda tomar decisiones pero que no hablaran de responsabilidades de funcionarios debido a que “los datos están relacionados con muchas administraciones, no solamente una”