Indígenas de Dabeiba serán capacitados en riesgo de minas antipersona

La Defensoría del Pueblo, MAPOEA, El Consejo Noruego y otras entidades, visitaron varias comunidades indígenas del municipio de Dabeiba que siguen confinadas por la alta cantidad de minas antipersona instaladas en sus territorios, desde allí el ministerio público pudo evidenciar la problemática que aqueja a los 1.608 comuneros afectados.

La Defensoría aseguró que desde la entidad promoverán la implementación de tres estrategias claves para ayudar a mitigar la problemática. Una de ellas es la conectividad. Las comunidades aseguran que una de las grandes dificultades es no poder informar de manera inmediata sus requerimientos y necesidades. La otra es la capacitación en tema de minas antipersona y desminado humanitario.

“También hacemos todo lo que es el riesgo de minas que consiste en trabajar con las comunidades para que adquieran comportamientos seguros frente a estos afectados explosivos y de esta manera evitar que ocurran accidentes”, detalló Yuliana Palmera Padilla, subgerente de enlace comunitario de la campaña colombiana contra minas.

Explicó además, que la intención es capacitarlos en desminado humanitario y comenzar con ese desminado, pero desde esa entidad no gubernamental no han podido iniciar con esa actividad porque las condiciones de seguridad no lo permiten, mientras eso ocurre, recordemos que el desminado militar avanza con integrantes de la fuerza pública.

Es de anotar que solo este año 2021, se han registrado 16 eventos relacionados con minas antipersona que han dejado dos indígenas muertos y cuatro más heridos. Artefactos instalados por grupos ilegales, especialmente de la guerrilla del ELN y el clan del Golfo.