Alcaldía de Cartagena autoriza aforo del 100% para eventos /

El alcalde, William Dau Chamat, expidió el decreto 1180 de octubre de 2021 en el cual se autoriza la realización de eventos de carácter público o privado, con capacidad total de su infraestructura.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/EXCEAW79dfm5aky2bwy04C

El decreto también prohíbe la realización de bandos con ocasión de la conmemoración de los 210 años de la Independencia de Cartagena de Indias.

Se mantiene el horario de toque de queda de 2 a.m. a 5 a.m. de cada día, el ingreso a playas de 8 a.m. a 6 p.m. y el tránsito de chivas de 9 a.m. a 12 de la medianoche.

El uso de tapabocas obligatorio en espacios públicos y establecimientos de comercio y se deberá garantizar el distanciamiento social.

El Decreto rige hasta las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2021.

Es de resaltar que, como requisito para el ingreso a este tipo de eventos, los asistentes y participantes deben presentar el carné de vacunación o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, además, se deberá conservar en todo momento el distanciamiento físico de mínimo 1 metro.

Este cambio en las medidas fue adoptado por el mandatario en atención a la Resolución 1687 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se modifica la Resolución 777 de 2021, en el sentido de incrementar el aforo permitido en lugares o eventos masivos, públicos o privados.

La nueva resolución explica que el Ciclo 3 inicia cuando el municipio o Distrito alcance un índice de resiliencia epidemiológica municipal de 0.75.

En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que se mantenga el distanciamiento físico de 1 metro y se respete un aforo máximo de 75% de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento.

"Sin embargo, los alcaldes distritales y municipales podrán autorizar aforos de hasta el 100% en aquellos lugares o eventos masivos públicos o privados en los cuales se exija, como requisito para su ingreso, la presentación por parte de los asistentes y participantes del carné de vacunación o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación. Este último, disponible en Mivacuna.sispro.gov.co", contiene la reglamentación.

De acuerdo con un análisis hecho por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), Cartagena cumple con los parámetros previstos para la aplicación del Ciclo 3, ya que, a corte del 27 de octubre de 2021, el índice de resiliencia epidemiológica es de 0.75.