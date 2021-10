Bomberos no sindicalizados preparan manifestación en Medellín

Uno de los voceros de un sector de los bomberos de Medellín no sindicalizados, aseguró que el sindicato que llegó a un acuerdo con la alcaldía de Medellín, no los representa y que por ello dice no estar de acuerdo con los pactado, además, denuncian que el alcalde Daniel Quintero, los citó a una reunión a las 2:30 de la tarde de este martes, pero los dejó esperando y no los quiso recibir.

“Llegamos desde las 2 de la tarde a cumplir la reunión con toda la disposición de escucharlos y que nos escucharan. Se llegaron las tres de la tarde y el señor alcalde ni el secretario de gobierno salieron a atender la reunión. Una fuente extraoficial nos dijo que ya no era necesaria la reunión”, detalló Carlos Giraldo, bombero de Medellín.

Ante este panorama el bombero aseguró que convocaron a más de 100 compañeros que descansan este miércoles para que participen de una protesta que iniciará a las 9 de la mañana y que saldrá desde la estación de bomberos de barrio Triste hasta La Alpujarra, donde se reunirán con varios concejales que les atenderán las quejas. También invitaron a la comunidad que es la más afectada por esta problemática, además, explicó que motiva ésta movilización.

Lea también:

“La ciudad necesita más camiones de bomberos, más personal para un óptima respuesta a la ciudadanía, no a la privatización de bomberos; necesitamos equipos de protección personal o insumos que cumplan estándares internacionales; necesitamos más vigilancia y control por parte de entidades, porque el Dagrd hoy en día está desangrado por la administración”, agregó.

En cuanto a los carros varados y los equipos malos, el señor Carlos Giraldo aseguró que ya inició el mantenimiento de ellos mediante un contrato, pero que no es solo el mantenimiento sino la adquisición de más equipos para reforzar los existentes y mejorar la atención de las emergencias.