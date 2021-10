Policía inició control a lugares de venta de dulces en el área

En sitios donde se comercializan dulces en el área metropolitana la Policía inició operativos de cara a lo que será la celebración de Halloween este fin de semana. El objetivo es buscar que los caramelos que se vendan cuenten con registro sanitario y estén en excelente estado.

La capitán Yadi Angélica Torres, jefe del grupo de Protección, indicó que la recomendación es que la confitería se adquiera en luigares de confianza y no en la calle.

"Los padres deben estar atentos a las recomendaciones que se les hace. Los niños no deben estar solos y es recomendable no recibir dulces de extraños. No queremos tener niños intóxicados".

En Santander aún las autoridades no han definido sí se podrá este año realizar la tradicional pedida de dulces en Halloween. La Policía realizará una Caravana de la Alegría que estará en el barrio Girardot.