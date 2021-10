Hay 15 mil segundas dosis de Moderna disponibles en Bucaramanga

La meta de la Alcaldía de Bucaramanga es aplicar hasta el domingo a las 4:00 de la tarde, las 15 mil segundas dosis de Moderna que están disponibles. Las personas pueden acudir al punto donde se la aplicaron la primera vez.

De las 66 mil personas que se vacunaron con este biológico, ya 35 mil han completado el esquema.

Juan José Rey, secretario de salud de Bucaramanga, pidió a la comunidad no esperar y acudir a los puntos a aplicarse la segunda dosis, "esas vacunas de Moderna que no se apliquen, pasarán a primeras dosis para niños entre 12 y 17 años. Pero no queremos que la gente se quede sin completar la vacunación".

Bucaramanga cuenta con un stock de 45 mil biológicos de todos los laboratorios en las neveras.

Los niños y jóvenes entre los 12 a 17 años y mujeres gestantes pueden vacunarse con Pfizer.

Dosis de refuerzo

El secretario hizo un llamado a familiares de los adultos mayores de 70 años para que acudan a aplicarse la tercera dosis que fue autorizada por el Ministerio de Salud.

Bucaramanga debe aplicar el refuerzo a 12 mil personas pero solo se han inmunizado a 2.500.