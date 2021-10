Taxistas están cansados de publicidad en las calles de plataformas

El gremio de taxistas ya está cansado, agotado de pedirle a la Secretaria del interior de Bucaramanga que intervenga en la gran cantidad de publicidad de una plataforma digital para transporte público que se ve en los diferentes parques y vías principales de la ciudad

Carmelo Guerreo, del gremio amarillo, dijo que desde hace dos meses le envían material a las autoridades y al parecer, no hacen nada para que esta publicidad, según ellos, no siga generando contaminación ambiental y visual.

"No sabemos qué hacer con esa publicidad, con esa gente, si nos toca por cuenta nuestra, no tenemos Alcaldía, no hay quién nos proteja, está en todos lados esa publicidad, la Secretaria de linterior no se pronuncia, estamos mamados de tanta publicidad en contra de nosotros".

Dijo que en un principio los taxistas eran los que quitaban los papeles de las calles, pero se cansaron de hacer algo que les correspondería a la Alcaldía.

Además. aseguró que por una carrera Mínima, está nueva plataforma está cobrando 2.500 pesos cifra que es muy baja y afecta considerablemente la economía de los taxistas.