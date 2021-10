En más de 10 centros de rehabilitación se estaría maltratando a jóvenes

Torturados, maltratados, sin comida y en condiciones deplorables y sanitarias no adecuadas estarían jóvenes en diferentes fundaciones de rehabilitación de Bucaramanga, que no cumplirían con el uso del suelo, entre otras anomalías,

En tan solo un mes, se han registrado tres muertos al desatarse motines al interior de los establecimientos, el último caso se originó un incendio, en el barrio Comuneros, en el que murieron dos personas.

Melissa Franco, secretaria del interior, dijo que todos estos lugares fueron sellados por sus malas condiciones.

Además, que mostró su preocupación porque las fundaciones no tienen un control del trato de la gente y pidió a la Gobernación de Santander, que sería la entidad encargada y responsasble, para que investigue y visite los lugares que pone en riesgo a los jóvenes.



Esta es una alerta inminente que hacen las autoridades, ya que se habla de 10 fundaciones más que estarían en estas condiciones y que por el maltrato que brindan estarían desatándose riñas.