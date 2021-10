Concejo inició estudio del presupuesto de Cartagena para 2022

Con el fin de escuchar a la ciudadanía y recibir sus aportes para la construcción del proyecto de presupuesto distrital para la vigencia fiscal 2022, el Concejo de Cartagena mediante una audiencia pública, inició el estudio del proyecto de acuerdo 098, donde la Alcaldía propone un presupuesto de 2.191.243.493.400.

En la audiencia pública participó Mónica Fadul, por parte de Fenalco Bolívar, Juan Camilo Oliveros del Consejo Gremial de Bolívar y Carlos González Beltrán como representante de la población con discapacidad.

Entre los aportes que se pusieron a consideración de las comisiones de presupuesto y del plan de la corporación, así como de los funcionarios de la administración se pueden destacar los siguientes:

La importancia de contemplar la implementación de una estrategia contundente y articulada, que permita hacerle seguimiento y evaluar periódicamente la superación de la pobreza extrema en la ciudad.

A su vez, que el presupuesto apunte a los macroproyectos de ciudad, porque en él no se vislumbran recursos para éstos, no se ubican los recursos para Transcaribe operador, ni para atender la restructuración del sistema, resaltaron que, sin restructuración, Transcaribe no será sostenible y que para atender el problema de fondo, la restructuración debe incluir las dimensiones financiera, jurídica y técnica, y realizada de manera integral por una entidad altamente capaz y reconocida.

De igual manera, hicieron un llamado a la administración para la creación de la ruta de inclusión social para las personas con discapacidad de la ciudad de Cartagena, incluyendo los recursos económicos para el presupuesto del distrito de Cartagena 2022, requeridos para presentar y ejecutar proyectos de desarrollo social que creen opciones de ingresos económicos estables para las personas con discapacidad, cuidadores y familiares de las personas con discapacidad de la ciudad de Cartagena.