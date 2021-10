Un centenar de venezolanos están atrapados en Necoclí, Antioquia

Cerca de cien venezolanos represados en Necoclí están a la espera de que el gobierno nacional les permita comprar uno de los tiquetes de las lanchas que van desde este municipio del Urabá de Antioquia hacia Acandí, en el Chocó.

Los venezolanos insisten que no les permiten abordar alguna de las lanchas autorizadas y que deben regularizarse para estar en el país, pero para muchos el sueño es llegar a los Estados Unidos, por las condiciones económicas de Colombia.

“Hay una regulación donde no nos están vendiendo tiquetes a ningún venezolano, solo nos dicen que vayamos a migración para que nos quedemos aquí pero no nos dicen porqué no nos venden tiquetes”, señaló uno de los venezolanos.

Algunos de ellos han preferido trabajar como ayudantes en los negocios que venden productos a los haitianos, cubanos y africanos y así reunir 300 dólares que vale usar una de las lanchas ilegales hacia Capurganá.

“Hay varios grupos de venezolanos, debemos ser unos 100 a la espera de reunir la plata para cruzar la frontera”, señaló el extranjero.