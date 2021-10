36 mujeres han fallecido por el COVID-19 en Antioquia

Según la Gobernación de Antioquia las mujeres en estado de gestación en los diferentes municipios del departamento, han dejado de asistir a los puntos de vacunación por el temor a sufrir efectos negativos para ellas y sus bebés al recibir el biológico.

El hecho de sufrir complicaciones al recibir la dosis ha sido desmentido por los expertos, y en cambio es más riesgoso que una mujer en embarazo no se vacune porque su condición la hace tener menos defensas. Al respecto habla María Angélica Maya, médica infectóloga de la Seccional de Salud de Antioquia.

"Muchas nos dicen que no hay suficientes estudios, que tienen miedo que la vacuna le haga algo a su bebé, y no creen que estén en un riesgo de morir. Estas son las principales razones por la que ellas no acuden a la vacunación o por las que son resistentes a vacunarse. Venimos informando sobre que esto no es correcto porque la inmunización sí ha demostrado ser eficientes", planteó la doctora.

Al ser vacunada es posible que el bebé también reciba las defensas para combatir un contagio de COVID-19. Para la Gobernación de Antioquia es preocupante que las mujeres en estado de gestación no asistan a los puntos de inmunización, porque las cifras de contagios en este grupo población reportaron un aumento en el 2021 con relación al 2020.

"En el 2020 tenemos 1.409 gestantes que tuvieron COVID-19 y para el 2021 fueron 1.799 para un total de 3.208 mujeres gestantes. En este año han muerto 36 mujeres embarazadas por culpa del coronavirus", añadió la funcionaria.

A las mujeres con más de 12 semanas de gestación se les está aplicando la vacuna de Pfizer, y si se cumplen 40 días después del parto pueden recibir cualquier biológico contra el COVID-19.

La Gobernación de Antioquia invitó a las mujeres a asistir a los puntos de vacunación en los diferentes municipios de Antioquia. En total, en el departamento 3.208 mujeres gestantes han resultado contagiadas con el COVID-19 desde el 2020 hasta la fecha.