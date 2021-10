Damnificados de falla geológica pidieron ser incluidos en lista de víctimas

Un grupo de damnificados de la falla geológica registrada en el año 2011 en el barrio San Francisco de Cartagena salió a las calles nuevamente. Esta vez los afectados bloquearon la avenida Blas de Lezo, paralizando la operación de Transcaribe por varios minutos.

Luego con pancartas, arengas y parlantes, se trasladaron hasta los bajos de la Alcaldía de Cartagena con el propósito de exigir respuesta del Distrito sobre la no inclusión en la lista de víctimas de 657 personas, pese a que durante muchos años residieron en el sector de las casas caídas.

“Estamos cansados de las mentiras y de que nadie se pronuncie teniendo las pruebas en su despacho. En este proceso hubo irregularidades que se cometieron en la Oficina para la Gestión del Riesgo y de Desastres, funcionarios corruptos que fueron denunciados por nosotros sacaron de las listas del censo a los verdaderos damnificados y metieron no menos de 1.000 personas pidiéndoles sumas de dinero, entre cuatro y cinco millones de pesos, dejándonos por fuera. Resulta que esas personas que no vivieron en San Francisco les dieron subsidios de arriendo por cuatro o cinco años, posteriormente les dieron una casa a la que no tenían derecho y ahora están metidos en la lista de daños morales sin haber vivido un solo día en San Francisco”, manifestó Javier Marrugo, líder de los afectados.

El dirigente comunal reiteró que la mayoría de los que fueron sacados de esos listados recibieron viviendas en el barrio Bicentenario.

Los líderes de la protesta fueron recibidos por el alcalde (e) de Cartagena, Luis Roa.