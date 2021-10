¿En Santa Marta, comunidades 'nadan' y conviven entre aguas residuales?

Nuevas denuncias sobre el rebosamiento de aguas de alcantarillas se conocen en Santa Marta, esta vez en el conjunto Ciudad Equidad, desde donde una ciudadana asegura que convive con aguas residuales en su vivienda y que pese al llamado a la Empresa de Servicios Públicos, Essmar, presuntamente no atienden su requerimiento.

Esta situación está generando, aparte de los malos olores en el hogar, la proliferación de mosquitos y un problema de salud en estos complejos residenciales de la capital del Magdalena.

"Tengo que poner tapones a todos los desagües de la casa. Desde hace ocho días el agua se me regresa. Toda el agua de porquería se me regresa porque no tiene salida. Estoy viviendo en medio de la porquería de todo el mundo", denuncia una residente de Ciudad Equidad.

Así las cosas y teniendo en cuenta el manual de convivencia ciudadana, esta situación la deben atender las autoridades del Distrito, pero según la versión de esta mujer, al parecer, le han hecho caso omiso.