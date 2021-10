Vence plazo para postularse al subsidio de vivienda en Comfenalco

El viernes 15 de octubre vence el plazo para la postulación al subsidio de vivienda a través de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Tolima.

Para esta ocasión podrán aspirar al subsidio como hogar unipersonal o como grupo familiar, con ingresos totales mensuales no mayores a los 4 SMLV, que no sea propietario de vivienda y que no haya sido beneficiado con un subsidio de vivienda.

Las modalidades de la postulación serán para compra de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio, siempre y cuando sea propietario únicamente de la vivienda a mejorar.

Cabe destacar que para la presente vigencia Comfenalco Tolima ya ha beneficiado a 19 hogares con la asignación del subsidio por un valor total de $508’774.560 recursos provenientes de FOVIS, correspondientes a la primera convocatoria del año.

Le puede interesar:

Avianca realizó pruebas con un Airbus A320 en el aeropuerto Perales

La postulación es únicamente en forma virtual a través de la página web www.comfenalco.com.co de lunes a viernes en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Es importante mencionar, que al momento de la postulación el afiliado debe tener listos los documentos requeridos en formato PDF y tener activo un correo electrónico a través del cual se le seguirá informando sobre el proceso.

La Caja de Compensación ha dispuesto en su página web toda la información además de un instructivo en video con el paso a paso para lograr realizar la postulación virtual. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 315 320 33 37.