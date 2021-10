Drama de un padre de familia cartagenero con sus hijos en UCI por dengue /

Las palabras de German Quintero demuestran todo el dolor que tiene por sus dos hijos menores de edad que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos en el sur de Cartagena por padecer de dengue.

Se trata de una niña de 15 años de edad, estudiante de grado 10 y su hermano de 10 años, estudiante de quinto de primaria, beisbolista perteneciente a una de las tantas escuelas de pelota calienta de la ciudad en la categoría pre infantil.

Los menores ya completan una semana de estar en la clínica con dengue grave. El menor al parecer tiene mayores problemas de salud con algunos órganos comprometidos mientras que la mayor también tiene complicaciones pero no tan graves como su hermano.

El dolido padre de familia responsabiliza directamente al alcalde William Dau del poco interés que según señala, ha tenido el mandatario con la atención de esta enfermedad, que después del COVIS-19, ha sido la que más ha cobrado vidas, sobre todo menores de edad y miles de contagiados.

“Yo hoy tengo que decirle con toda franqueza y con el dolor que siento como papá y viendo a mis hijos sufrir en esa clínica le tengo que decir que no me siento representado por su alcaldía no me siento representado. Estoy dolido, estoy sentido porque esto que está pasando con mis hijos seguramente lo están viviendo muchos padres en Cartagena y en toda la zona donde hay cuerpos de agua. Alcalde hace rato yo estuve viendo un video, la noticia siempre se vende que la ciudad a parte del COVID y yo entiendo que usted haya canalizado todo esfuerzo para controlar el tema del COVID pero se olvidaron del dengue.”

Según lo expresado por el personal médico, los niños permanecen bajo estricta observación esperando una pronta evolución y recuperación que les permita regresar a su casa con su familia.