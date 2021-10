Mujer denuncia que fue víctima de abuso de autoridad por Policía en Córdoba

Un nuevo caso de supuesto abuso de autoridad por parte de la Policía se conoció en Córdoba. Una mujer denunció que fue maltratada por varios uniformados, entre los cuales señala a un oficial, un comandante de estación y un intendente.

La señora Verónica González Vergara acusa de agresión y atropellos al comandante operativo del Departamento de Policía de Córdoba, coronel Carlos Salamanca, en hechos que ocurrieron durante una protesta social contra la operación de la empresa Celsia en Sahagún.

Aunque el caso ocurrió el pasado 1° de octubre, solo hasta hoy se atrevió a denunciarlo públicamente, tras superar algunos traumas y recibir orientación por parte del Ministerio Público.

En un video quedó registrado cómo el procedimiento policial alteró a quienes estaban en la manifestación, por lo que se presentó un acalorado forcejeo, en el que la mujer habría resultado agredida. En las imágenes se observa a varias personas reclamarles a los uniformados por intratar a la señora.

“Yo estaba con los protestantes y el coronel Carlos Arley Salamanca vino y me empujó estando en el andén peatonal, también empujó a otros más con unos policías. El señor me coge por los brazos y manda a dos policías a que me coloquen las esposas, agrediéndome por los brazos y tirándome al piso para entrarme a la patrulla”, dijo la mujer afectada.

“De ahí me trasladaron a la policía esposándome a un poste y colocándome cadenas alrededor de las esposas, insultándome ese día y también pasé toda la noche esposada, ni siquiera me dieron cena”, agregó González Vergara, quien aseguró que, además, fue incomunicada totalmente con su familia y amistades.

La mujer adelanta un proceso penal y otro disciplinario contra el coronel Salamanca para que se le investigue por captura ilegal, abuso de poder y amenazas.

“Solicito a la Procuraduría que se investigue y que el peso de la ley recaiga sobre estos policiales que cometieron una conducta de captura ilegal, abuso de poder y amenazas. Temo por mi vida, pues me desplazo a todos estos proyectos de hidrocarburos en Sahagún y solicito medida de protección”, se lee en la denuncia que interpuso la mujer ante la Fiscalía y Procuraduría.

Caracol Radio consultó sobre este caso al Departamento de Policía de Córdoba, pero no hubo respuesta.