Controlan en Santa Marta el vertimiento de aguas servidas en la bahía

Las afectaciones por rebosamientos que se registraron en pleno Centro de Santa Marta, luego de que una piedra de gran tamaño entrara en la Estación de Aguas Residuales, Ebar Norte, ocasionando daños en el impulsor, fue solucionada por la Essmar según informó la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar.

De acuerdo con la Essmar, "la solución de la contingencia se evidenció luego de un recorrido de verificación que realizó Patricia Caicedo Omar, gerente de la Essmar, en compañía del procurador Jorge Escobar Silebi y representantes de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, no se registraran rebosamientos durante las horas de mayor circulación de las aguas servidas en el Distrito".

Desde Essmar logramos controlar en tiempo récord la contingencia en la bomba 4 de la Ebar Norte, producto de un hecho fortuito ocasionado por la naturaleza, gracias a la instalación de una bomba adicional y el desarenado de las tuberías. ⬇️ pic.twitter.com/ZlmhtsxdhC — ESSMAR ESP (@essmar_esp) October 8, 2021

"No hay ningún tipo de caudal por fuera del sistema, logramos estabilizar desde las horas de la madrugada la contingencia con la instalación de una bomba adicional y el desarenado de las tuberías. Comprobamos que no hubiese derrames que estuviesen llegando a la bahía e hicimos las muestras microbiológicas y de calidad del agua, por lo que damos un parte positivo de tranquilidad a la ciudadanía y aseguramos que hemos logrado contener el daño y no se afectó ningún ecosistema marino costero", dijo Patricia Caicedo, gerente de la Essmar.

La Essmar también finalizó el lavado y desinfección de las calles afectadas y se encuentra realizando mantenimientos permanentes en la estación. Asimismo, mediante la implementación de un plan de contingencia, la Empresa atiende de manera preventiva, durante las 24 horas del día, los manjoles de la carrera primera, a través de la operación de los equipos de succión presión.