Víctimas del Gral. Santoyo le exigieron decir dónde están los desaparecidos

Este jueves 6 de octubre se cumplieron 21 años de la desaparición de Ángel José Quintero Mesa, un padre y un esposo que su familia no volvió saber de él desde la misma fecha pero del año 2000. Ese día, relata la familia, el señor Quintero Mesa fue detenido en medio de un operativo del GAULA de la policía en Medellín, liderado en ese entonces por el general (R) Mauricio Santoyo. Día en el que también fue retenida y desaparecida Claudia Monsalve.

Dos décadas llevan las familias de los dos desaparecidos reclamando al ex alto oficial que diga qué pasó con ellos, dónde están y por qué no regresaron a sus casas, donde durante 21 años los han extrañado y llorado. De esa manera la hija de Ángel José Quintero, mediante una carta enviada al general, le pregunta por qué tantos años de silencio frente a múltiples casos similares que lo relacionan según versiones de ex paramilitares:

“Le exigimos contar la verdad, esa que usted conoce muy bien y que durante años se ha negado a revelar al país y a otras familias víctimas de crímenes que también están relacionados con actuaciones que usted lideró desde el cargo que desempeñaba. Su obligación, como miembro de un organismo del estado y como ciudadano, es aportar con la verdad a la justicia colombiana, a las víctimas y a la sociedad en general.”, dice uno de los párrafos del escrito.

La mujer continúa indicando en su carta, que Santoyo se había comprometido en el año 2012 durante la extradición a los Estados Unidos que colaboraría con ese gobierno, pero en sus propias palabras le pregunta ¿Cuándo aportará a la justicia colombiana? ¿Por qué se niega a decirle la verdad a su propio país?, cuestionó.

También recordó que en muchas oportunidades la Fiscalía le ha enviado cartas “rogatorias” para que comparezca ante la justicia colombiana por los casos de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Monsalve y que el ex oficial respondió que cuando llegara al país lo haría, pero le reprocha que pese a que ya esté en Colombia no se haya querido referido al caso.

Además le exige respuestas como “quiénes decidieron cometer el crimen, quiénes dieron las órdenes de cometerlo y quiénes las ejecutaron”.

Finalmente escribió que, pese a que ha negado la relación con las desapariciones espera que con el sometimiento a la JEP pueda conocerse esa verdad que busca desde hace 21 años.

“De acuerdo con el reciente auto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, su compromiso con la verdad y la justicia finalmente se haga realidad con la entrega decidida de información completa, detallada y exhaustiva sobre la desaparición de Claudia Monsalve y la de nuestro padre, así como sobre los demás abusos y violaciones a los derechos humanos en las cuales usted participó o tuvo conocimiento”.

El relato enviado a la redacción de Caracol Radio denominado como Carta Pública en Memoria de mi Padre Ángel José Quintero, de Claudia Monsalve y otras víctimas fue remitida por los firmantes Esposa e Hijos de Ángel Quintero al general (R) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco.