‘Bolívar Primero’ participa en Congreso Nacional de Hotelería

Con el fin de perseverar en la tan anhelada reactivación, en especial en el sector de servicios turísticos y hoteleros en el país, nuevamente la capital bolivarense, la ciudad de Cartagena de Indias, se convirtió en el epicentro de la actividad en referencia, al ser sede del Congreso Nacional de Hotelería en su versión número 27.

El Gobierno ‘Bolívar Primero’, en cabeza de su líder natural, Vicente Antonio Blel, resaltó la importancia de avanzar con paso firme en este sector. “Hoy vemos nuevamente una luz al final del sendero, y en ese entendido, continuaremos fortaleciéndonos, trabajando de manera articulada y responsable. Desde luego, con la convicción de seguir impulsando el turismo, que tanto bien le hace a nuestro departamento y a la región”.

“Los bolivarenses tenemos el privilegio de contar con 2 de los 7 distritos con que cuenta el país. En ese orden, continuaremos reactivando la economía de nuestro territorio a través del turismo. Bolívar no solamente es Cartagena, nuestra querida capital, si no, demás destinos de interés, como Montes de María, la mágica Mompox y porque no, el sur del departamento, donde la naturaleza y sus paisajes son realmente difíciles de describir, si no es, visitando directamente esas tierras”, expresó durante su intervención, el gobernante departamental.

Este congreso nacional en su vigésima séptima edición, cuenta con el concurso de 450 participantes, muestra comercial y agenda académica.

Entre los invitados especiales en este ‘Reencuentro Una Oportunidad Única para el Turismo Colombiano’, están, Irvin Pérez Muñoz, presidente de Fontur (Fondo Nacional de Turismo); Martha Lucia Noguera, presidenta de Cotelco- Capitulo Cartagena; Ricardo Galindo, viceministro de Turismo e Iván Sanes Pérez, director del Instituto Departamental de Cultura y Turismo (ICULTUR).