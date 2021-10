Jóvenes que hicieron huelga de hambre en La Guajira llegan a Bogotá

En la Plaza de Bolívar justo al frente de la alcaldía de Bogotá están 7 jóvenes oriundos de La Guajira, haciendo una huelga de hambre y exigiéndole de manera pacífica al Gobierno Nacional que los escuche y puedan dar garantías a las personas especialmente a los niños que viven en este departamento.

"Es combatir el hambre con el hambre, queremos que los problemas estructurales de nuestro departamento se resuelvan, que exista un aporte por parte del Gobierno para mejorar esos problemas y que permita que los derechos fundaméntales logren desarrollarse de la mejor manera", dijo Luis un joven que hace parte de esta huelga.

Yarley de 22 años nos recuerda algunas de las problemáticas que viven en La Guajira.

"Hablemos del más fuerte y es el tema de la muerte de los niños, este año cada 5 días y medio se ha muerto un niño, el departamento es uno de los más pobre de Colombia, tiene unas cifras devastadoras, hay familias que no cuentan con el mínimo vital de agua y deben caminar kilómetros para tener una canequita de agua. También hay algo doloroso y es que a partir de quinto día a ti ya no te da hambre, y eso te pone a pensar, en cómo están todos esos niños del departamento que se acostumbran a ya no comer", aseguró.

Aseguraron que por el momento esta manifestación no tiene fecha de finalización, esperan que el frio de Bogotá especialmente en las madrugadas no los afecte tanto y añoran que en algún momento los escuchen desde el Gobierno Nacional.